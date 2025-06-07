Güney Afrika'da Şişme Oyun Alanı Rüzgarla Uçtu: 2 Çocuk Yaralandı

Güney Afrika'da Şişme Oyun Alanı Rüzgarla Uçtu: 2 Çocuk Yaralandı
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Güney Afrika'nın Krugersdorp kentindeki bir yardım etkinliğinde, şişme oyun alanı şiddetli rüzgar nedeniyle havaya savruldu ve 2 çocuk düşerek yaralandı. Yaralı çocuklar hastanede tedavi altına alındı.

- Güney Afrika'da şişme oyun alanı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu: 2 yaralı

PRETORIA - Güney Afrika'nın Krugersdorp kentinde bir okulda düzenlenen yardım etkinliği sırasında çocukların bulunduğu şişme oyun alanı ani bir rüzgarla havaya savrulurken, 2 çocuk düşerek yaralandı.

Güney Afrika'nın Krugersdorp kentinde şiddetli rüzgar ortalığı birbirine kattı. Kentteki bir okulda düzenlenen yardım etkinliği sırasında çocukların bulunduğu şişme oyun alanı ani bir rüzgarla havaya savruldu. Yaklaşık 12 metreye kadar havalanan şişme oyun alanından düşen 2 çocuk yaralandı. Çocukların hastanedeki tedavilerinin ardından tabucu edildiği belirtildi.

Görgü tanıkları, şişme oyun alanının, kalkış noktasından yaklaşık 15 metre uzaklıkta yere çakıldığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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