Güney Afrika'da Sel Felaketi: Ölü Sayısı 78'e Yükseldi

CAPE TOWN, 13 Haziran (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Doğu Cape eyaletinde meydana gelen ölümcül sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükselirken, şimdiye kadar yalnızca 21 kişinin kimliği tespit edildi.

Güney Afrika Kooperatif Yönetimi ve Geleneksel İşler Bakanı Velenkosini Hlabisa perşembe akşamı SABC News kanalına yaptığı açıklamada, "Sellerde ölenlerin sayısının 78'e yükseldiğini ve daha fazla cansız bedene ulaşılmaya devam edildiğini teyit edebilirim. Bu durum, ciddi bir krizle karşı karşıya olduğumuz anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü eyalet genelinde etkili olan şiddetli hava koşulları sonrası meydana gelen seller, yüzlerce kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Hlabisa, "Sular çekilmeye devam ettikçe muhtemelen daha fazla cansız bedene ulaşacağız. Tesellimiz ise arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürecek yeterli sayıda personelimizin olması" ifadelerini kullandı.

Doğu Cape eyalet yönetimine göre, kurtarma ekipleri etkilenen bölgelerde iki helikopter, arama kurtarma araçları, polis köpekleri ve teknik ekiplerle kayıp kişileri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın, şiddetli hava koşullarının yol açtığı can kayıpları ve altyapı hasarının artmasının ardından cuma günü eyalette selden etkilenen bölgeleri ziyaret etmesi bekleniyor.

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada Ramaphosa'nın hayatını kaybedenler nedeniyle derin üzüntü duyduğu, yas tutan ailelere başsağlığı, selden etkilenen eyalet sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.