Güney Afrika'da Sel Felaketi: 92 Kişi Hayatını Kaybetti

CAPE TOWN, 20 Haziran (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Doğu Cape eyaletinde geçen hafta meydana gelen yıkıcı sel felaketinde hayatını kaybeden 92 kişi için eyalet çapında yas ilan edildi.

Mthatha'daki King Sabatha Dalindyebo Teknik ve Mesleki Eğitim Koleji'nde perşembe günü düzenlenen anma töreninde, hükümet yetkilileri ve toplum üyeleri bir araya gelerek hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulundu ve yas tutan ailelere taziyelerini sundu.

Doğu Cape Eyalet Hükümeti çarşamba gecesi yaptığı yazılı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, bu akşam erken saatlerde Mthatha Nehri kıyısında bulunan bir genç kızın cesedi de dahil olmak üzere eyalet genelinde 92'ye yükseldi" ifadelerine yer verdi.

OR Tambo İlçe Belediyesi sınırları içindeki Mthatha, eyalet genelinde en çok etkilenen bölge olurken, yetkililer hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Doğu Cape Başbakanı Lubabalo Oscar Mabuyane törende yaptığı konuşmada, "Öncelikli görevimiz, bu trajedide kaybettiğimiz 92 kişinin onurlu bir şekilde defnedilmesini sağlamak için ailelerle birlikte çalışmaktır. Ardından, etkilenen bölgelerde hep birlikte yeniden inşa sürecini başlatacağız" dedi.

Mabuyane'ye göre, sel felaketinde 4.300'den fazla kişi etkilenirken, 4.229 ev tamamen yıkıldı ve 1.963 ev ise kısmi çatı hasarı aldı.

Öte yandan 413 okulun hasar görmesiyle 1.471 sınıfın etkilendiğini ve yaklaşık 48.341 öğrencinin eğitiminde aksama yaşandığını belirten Mabuyane, "Yıkılan yollar, köprüler, hastaneler ve su altyapısını henüz listelemedik, ancak şu an için hasarın yaklaşık 4 milyar Güney Afrika randı (yaklaşık 220 milyon ABD doları) olduğunu tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.