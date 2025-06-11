Güney Afrika'da Sel Felaketi: 7 Ölü

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Güney Afrika'nın Doğu Cape eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 7 kişi hayatını kaybetti. Lise öğrencilerini taşıyan bir otobüs sel sularına kapıldı ve kayıplar var.

Güney Afrika'da şiddetli yağmur ve kar yağışları nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 7 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, evlerin ve arabaların sular altında kaldığı Doğu Cape eyaletinde 7 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

Sel sırasında lise öğrencilerini taşıyan bir otobüsün sel sularına kapıldığı, ağaca tutunan 3 çocuk dışında otobüste bulunanların kayıp olduğu belirtildi.

Otobüsün 22 kişi kapasitesi olduğunu ancak içerisinde bulunan çocukların sayısının bilinmediğini kaydeden yetkililer, afet müdahale ekiplerinin harekete geçtiğini bildirdi.

Güney Afrika Hava Durumu Servisi, Doğu Cape ve KwaZulu-Natal eyaletleri için birkaç gün boyunca yoğun ve etkili yağmur ve kar beklendiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram - Güncel
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