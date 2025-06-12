Güney Afrika'da Sel Felaketi: 57 Ölü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Afrika'nın Doğu Cape eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar ve kar fırtınaları, 57 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede kayıplar artabileceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın da bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor.

Güney Afrika'nın Doğu Cape eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar ve kar fırtınalarının neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye yükseldi.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, Kooperatif Yönetimi ve Geleneksel İşler Bakanı Velenkosini Hlabisa, üç gündür devam eden şiddetli yağışların yol açtığı selin etkilediği bölgede açıklama yaptı.

Bakan Hlabisa, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını söyledi.

Hlabisa, "Bu bir felaket. Birçok vatandaşımızı kaybettik. Ölü sayısı şu anda 57'ye yükseldi. Kayıplar artabilir." ifadesini kullandı.

Doğu Cape'e Mthatha kenti çevresinde, bir okul otobüsünün nehre sürüklenmesi sonucu 6 öğrenci yaşamını yitirdi, 4 öğrenci kayboldu.

Otobüsteki bazı öğrenciler, çevredeki ağaçlara tutunarak kurtulmayı başardı.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın da selden etkilenen bölgeyi cuma günü ziyaret edeceği açıklandı.

Yoğun yağmur, kuvvetli rüzgar ve kar yağışının etkili olduğu bölgede, felaket öncesinde Meteoroloji Servisi tarafından uyarı yapıldığı ancak yeterli önlem alınamadığı değerlendiriliyor.

Ülkenin bazı bölgelerinde hafta sonundan bu yana etkili olan yoğun kar yağışı, sağanak ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle çok sayıda ev ve altyapı hasar gördü. Doğu Cape'de yüzlerce kişi evlerinden tahliye edilerek güvenli bölgelere yerleştirildi.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
Vahşetin izleri Özge'yi öldüren caninin ellerinde

Vahşetin izleri Özge'yi öldüren caninin ellerinde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aslan transfer şova devam ediyor! Taraftarın sevgilisi de geri dönüyor

Taraftarın sevgilisi yeniden formayı giyecek
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
Leroy Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı! İşte ilk kare
İlişki vaadiyle buluştukları 3 çocuğu önce dövüp paralarını aldılar

İlişki vaadiyle buluştukları 3 çocuğu önce dövdüler sonra...
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
Netanyahu'nun Osmanlı korkusu: Yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil

Netanyahu'yu Osmanlı korkusu sardı, skandal sözler kullandı
Hükümet, 600 bin kamu işçisi için zam teklifini yarın verecek

600 bin kamu işçisinin dört gözle beklediği tarih netleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.