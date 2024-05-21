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Güney Afrika'da seçimlerde güvenlik önlemleri artırılıyor

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde seçmen ve sandık güvenliğini sağlamak için ek güvenlik tedbirleri alınacak. Seçimlerin güvenliğine yönelik tehditlerin izlenmesi ve raporlanması için bir koordinasyon merkezi kurulacak.

CAPE Suç olaylarının çok yaygın görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, 29 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde seçmen ve sandık güvenliğini sağlamak için ek güvenlik tedbirlerinin uygulanacağı bildirildi.

Ulusal Müşterek Operasyonlar ve İstihbarat Kurumu (NATJOINTS) Başkanı Korgeneral Tebello Mosikili, basın açıklamasında, seçim sürecinde ülkede suç ve şiddet olaylarına karşı müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayarak, bunun için daha fazla kaynak ayırma ve personel görevlendirme kararı aldıklarını duyurdu.

Mosikili, seçimlerin güvenliğine yönelik her türlü tehdidin izlenmesi ve raporlanması için 24 saat açık olacak bir koordinasyon merkezi kurulduğunu belirterek, "En son modern teknolojiyle donatılan bu merkezin resmi açılışı, 24 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek." dedi.

Bu merkezin, temmuzun ikinci haftasına kadar faaliyetlerine devam edeceğini ifade eden Mosikili, "Ülkedeki tüm önemli olaylara ilişkin her türlü operasyon buradan koordine edilecek." diye konuştu.

600'den fazla oy kullanma noktası yüksek güvenlik riski bulunan bölgelerde

Mosikili, kapsamlı veri analizleri ve istihbarat raporlarına göre, 600'den fazla oy kullanma noktasının yüksek güvenlik riski taşıyan bölgelerde yer aldığını tespit ettiklerini belirtti.

Güney Afrika'da, 2023'te 27 bin 716 kişi cinayet sonucu yaşamını yitirmiş ve paylaşılan verilere göre ülkede geçen yıl saatte 3 cinayet işlenmişti.

Geçen yıl 16 bin 387 kişinin kaçırıldığı ülkede, 216 binden fazla soygun vakası gerçekleşmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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