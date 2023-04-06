Güney Afrika'da polis operasyonunda 9 çete üyesi öldürüldü

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gauteng eyaletinde bir bankanın para taşıma aracını soymaya çalışan silahlı soyguncularla polis arasında çıkan çatışmada 9 çete üyesi öldürüldü.

Güney Afrika Polis Teşkilatından (SAPS) yapılan açıklamada, Gauteng'in Sebokeng bölgesinde meydana gelen olayda, bir banka para taşıma aracını soyma girişimi sırasında polisle çatışmaya giren çete üyelerinden 9'unun hayatını kaybettiği, 3'ünün ise yaralı halde hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, polisin soygun çetesini çatışma öncesinde takip ettiği ve çatışmada 6 tüfek, çok miktarda patlayıcı ve 4 motorlu aracın ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Olay yerini ziyaret eden Polis Bakanı Bheki Cele, yaptığı açıklamada, suçlulara karşı mücadelenin en sert şekilde devam edeceğini dile getirerek, "Onlar bize sert davranırsa biz de onlara sert davranırız." ifadelerini kullandı.

Güney Afrika, dünyada suç oranlarının en yüksek olduğu ülkeler listesinin en üst sıralarında yer alıyor.