Güney Afrika'da Patlama: 1 Ölü, 41 Yaralı

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi de yaralandı. Yolda büyük bir yarığın oluştuğu olayda, 34 araçta da hasar meydana geldi. Patlamanın yolun altından geçen doğalgaz boru hattında meydana geldiği belirtiliyor. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi de yaralandı. Yolda büyük bir yarığın oluştuğu olayda, 34 araçta da hasar meydana geldi.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde patlama meydana geldi. Kentin en işlek sokaklarından birinde yaşanan patlama sonucu yolda büyük bir yarık oluştu. Yolun altından geçen doğalgaz boyu hattında meydana geldiği ifade edilen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 41 kişi de yaralandı. Yolda oluşan yarıklar soncu çok sayıda araç devrilirken 34 araçta hasar meydana geldi.

Güney Afrikalı yetkililer, patlamada yaralanan 12 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğünü ederken görgü tanıkları, şiddetli bir deprem olduğunu sandıklarını söyledi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - JOHANNESBURG