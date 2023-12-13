Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Noel ve yılbaşı tatillerinde asayişi sağlamak üzere 10 bin polisin görevlendirildiği bildirildi. Polis memurlarının suç oranlarında keskin artış görülen bu dönemde soygun ve adam kaçırma olaylarına karşı dikkatli olacağı belirtildi.

Güney Afrika'da Noel ve yılbaşı tatillerinde 10 bin polis görevlendirildi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Noel ve yılbaşı tatillerinde asayişi sağlamak üzere 10 bin polisin görevlendirildiği bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, önceki yıllarda suç oranlarında keskin artış görülen Noel ve yılbaşı tatillerinde 10 bin polis memurunun görev alacağı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca bu dönemde soygun ve adam kaçırma olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Güney Afrika'da Noel ve yılbaşı tatilleri 24 Aralık-2 Ocak tarihlerindeki dönemi kapsıyor.