Güney Afrika'da Müslüman siyasetçi Amad, Johannesburg Belediye Başkanı oldu

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük metropolü Johannesburg'un belediye başkanlığına, Al Jama'ah partisinden Müslüman siyasetçi Thapelo Amad getirildi.

Bbelediye başkanı Mpho Phalatse'nin dün gerçekleştirilen bir gensoru önergesiyle görevinden alınmasının ardından belediye meclisinde yapılan oylamada, 6 milyonluk metropolün belediye başkanlığı görevine Amad seçildi.

Ülkedeki Müslüman azınlığın partisi olarak da bilinen Al Jama'ah'ın adayı Amad, böylece ülkenin en büyük metropolü Johannesburg'un ilk Müslüman belediye başkanı oldu.

Johannesburg Belediyesinde koalisyon savaşları

Güney Afrika'da Kasım 2021'de yapılan yerel seçimlerinde, Johannesburg'da hiçbir partinin çoğunluğu sağlayamamasının ardından iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi (ANC) ve ana muhalefet Demokratik İttifak (DA), diğer küçük partilerle koalisyon arayışına girmişti.

Bu seçimlerde tarihinin en düşük oyunu alan ANC karşısında, muhalefet partileri Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF), Özgürlük Cephesi Artı (FF Plus), Action SA ve Al Jama'ah ile koalisyona giden DA'nın adayı Phaletse, Johannesburg'un ilk siyahi kadın belediye başkanı olarak göreve başlamıştı.

Bu koalisyonun çökmesinin ardından geçen yıl eylülde bir gensoru önergesiyle görevden alınan Phalatse, yüksek mahkemenin bu kararı, hukuka ve anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmesiyle görevine iade edilmişti.

Phalatse, belediye meclisindeki küçük partilerle tekrar bir koalisyon oluşturmayı başarsa da bu koalisyonun da çökmesiyle dünkü gensoru önergesiyle bir kez daha görevden alındı.

Bu gensoruyu önergesini teklif eden azınlık partisi Al Jama'ah'ın adayı Amad ise bugünkü seçimde, ANC'nin liderlik ettiği koalisyonun desteğiyle Johannesburg'ta başkanlık koltuğunu elde etti.

Al Jama'ah ve Amad

Güney Afrikalı Müslümanlar, ülke nüfusunun yüzde 2'sinden azını oluştursa da ekonomik ve siyasi açıdan oldukça etkili. Güney Afrika kabinesinde Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Ebrahim Patel gibi Müslüman siyasetçiler bulunuyor.

Al Jama'ah ise 2021 yerel seçimlerinde ülke genelinde oyların yüzde 0,2'sini almış küçük bir parti. Bugün kazanılan Johannesburg Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğu ise 2007'de kurulan partinin en büyük siyasi başarısı olma özelliği taşıyor.

Güney Afrika'nın kalbi olarak anılan ünlü siyahi semti Soweto'da doğup büyümüş bir imam olan Thapelo Amad, göreve gelmeden önce büyükşehir belediye meclis üyeliğinin yanında Al Jama'ah'ın Johannesburg il başkanlığı görevini yürütüyordu.