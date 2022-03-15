Güney Afrika'da muhalefetten hükümete, işsizlik rakamlarını açıklama çağrısı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ana muhalefet partisi Demokratik İttifak (DA), hükümeti geçen ay yayımlanması planlanan 2021'in son çeyreğine ait işsizlik rakamlarını açıklamaya çağırdı.

DA'dan yapılan açıklamada, hükümetin istatistiklerin kamuoyuna duyurulmasındaki gecikme nedeniyle, Güney Afrikalıların ulusun durum ve işsizlik oranları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı belirtildi.

Açıklamada, hükümete bağlı istatistik kurumu Stats SA'ya, geçen ay yayımlanması beklenen 2021 yılına ait 4. üç aylık işgücü anket sonuçlarını açıklama çağrısında bulunuldu.

Hükümetin kanadından bu konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Afrika'nın en büyük üç ekonomisinden biri olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, 2021 yılının 3. çeyreğinde işsizlik oranı yaklaşık yüzde 35 seviyesine yükselerek rekor kırmıştı.

Buna göre 3. çeyrekte ülkede genç işsizlik oranı da yüzde 66,5'e ulaşmıştı.