Güney Afrika'da muhalefet partisi EFF, ülke çapında protesto gösterileri düzenleyecek

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 3. büyük partisi olan radikal solcu Ekonomik Özgürlük Savaşçılarının (EFF) bugün düzenleyeceği gösterilerin ülke genelinde hayatın akışını sekteye uğratması bekleniyor.

Güney Afrika'da "ulusal kapanma" adı verilen hükümet karşıtı gösterilerde, başta ulaşım olmak üzere acil durumlar hariç tüm hizmetlerin bir günlüğüne durdurulması hedefleniyor.

İktidar partisi Afrika Ulusal Kongresinin (ANC) eski gençlik kolları başkanı Julius Malema'nın 2013'te kurduğu EFF, Marksist Leninist ideolojiyi temel alıyor ve zaman zaman siyah olmayanlara karşı ırkçılığa varan söylemleriyle dikkati çekiyor.

Malema açıklamalarında, gösterileri "barışçıl" olarak nitelendirse de olası şiddet ve yağma olaylarına teşvik edici bir dil kullandığı görülüyor.

Güvenlik tedbirleri alındı

Bu duruma karşı kolluk güçleri tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı, ülke çapındaki birçok kurum ve kuruluş da ulaşım ve güvenlik nedeniyle yaşanabilecek sıkıntılara karşı çalışanlarına bir günlük izin verdi.

Güney Afrika'da 2021'in Temmuz ayında eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın cezaevine girmesiyle başlayan şiddet ve yağma olaylarında yüzlerce can kaybı ve milyarlarca dolarlık maddi hasar meydana gelmişti.

Güney Afrika Ulusal Meclisindeki 400 sandalyeden 44'üne sahip olan EFF, 2021'deki yerel seçimlerde oy oranını yüzde 10'un üzerine çıkarmıştı. Parti aynı zamanda Güney Afrika'nın 3. büyük partisi olma özelliği taşıyor.