Güney Afrika'da Minibüs Kazasında 13 Kişi Hayatını Kaybetti

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Limpopo eyaletinde, yolcu minibüsünün iki kamyon arasında sıkışması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi hayatını kaybetti.

Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, Polokwane kenti yakınlarındaki Ga-Sekgopo bölgesinde, R81 otoyolunda seyreden bir kamyon minibüse arkadan çarptı.

Önündeki başka bir kamyona çarptıktan sonra iki kamyon arasında sıkışan minibüsteki 12 yolcu ile sürücü yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden yolcuların, Polokwane yakınlarındaki Sebayeng köyünde düzenlenen bir kilise ayininin ardından evlerine dönen cemaat üyeleri olduğu bilgisi paylaşıldı.