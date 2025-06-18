Güney Afrika'da Korkunç Trafik Kazası: 10 Ölü

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KwaZulu-Natal eyaletinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 10 kişi yaşamını yitirdi. Eyalet hükümetinden yapılan açıklamada, kazanın Vryheid yakınlarındaki R34 karayolunda gerçekleştiği belirtildi.

KWAZULU-NATAL EYALETİ, 18 Haziran (Xinhua) -- Güney Afrika'nın doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada hasar gören otobüs, 18 Haziran 2025.

Eyalet hükümetinden bir yetkili, pazartesi günü Vryheid yakınlarındaki R34 karayolunda meydana gelen kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

(Fotoğraf: Güney Afrika KwaZulu-Natal Eyaleti Ulaştırma ve Yerleştirme Bakanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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