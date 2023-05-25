Güney Afrika'da Koleradan Ölenlerin Sayısı 17'ye Yükseldi

JOHANNESBURG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Güney Afrika'nın idari başkenti Pretoria'nın kuzeyindeki Hammanskraal'da ortaya çıkan son kolera salgını nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti.

Gauteng Eyaleti Sağlık Departmanı'ndan Çarşamba günü yapılan açıklamada, laboratuvar tarafından doğrulanmış kolera vakalarının sayısının 29'a ulaştığı, 17 kişinin ise salgında hayatını kaybettiği belirtildi. Hammanskraal'daki kolera salgınının başlangıcından bu yana toplam 165 kişi tedavi gördü.

İlk iki kolera vakasının Şubat başında tespit edildiği Güney Afrika'da, kolera kaynaklı ilk ölüm Şubat sonunda kaydedildi.

Sağlık Departmanı Sözcüsü Motalatale Modiba ishal, mide bulantısı, kusma, mide krampları ve susuzluk belirtileri gösteren vatandaşları tıbbi tedavi için en yakın sağlık tesislerine başvurmaya çağırdı.