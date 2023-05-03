Güney Afrika'da Kızamık Vaka Sayısı 1000'e Yaklaştı

JOHANNESBURG, 3 Mayıs (Xinhua) -- Güney Afrika'da Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD) ülkede teyit edilmiş kızamık vakalarının arttığını ve Ekim 2022'de salgının patlak vermesinden bu yana vaka sayısının 970'e ulaştığını duyurdu.

JOHANNESBURG, 3 Mayıs (Xinhua) -- Güney Afrika'da Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD) ülkede teyit edilmiş kızamık vakalarının arttığını ve Ekim 2022'de salgının patlak vermesinden bu yana vaka sayısının 970'e ulaştığını duyurdu.

NICD Salı günü yaptığı açıklamada, enfekte bireylerin yüzde 43'ünün beş ila dokuz yaşları arasında, yüzde 24'ünün bir ila dört yaşları arasında ve yüzde 20'sinin ise 10 ila 14 yaşları arasında olduğunu bildirdi.

Enstitüye göre, Doğu Kap hariç Güney Afrika'nın tüm illerinde kızamık salgını ilan edildi.

NICD, kızamık salgınlarının önlenmesi ve kontrolünün ancak aşılama yoluyla sağlanabileceğini ancak kızamığa karşı aşılama açısından ülkenin hala yetersiz seviyede olduğunu belirterek, insanları çocuklarını kızamık aşısı yaptırmaya çağırdı.