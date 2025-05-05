Güney Afrika'da Kaza: 15 Ölü, 5 Yaralı
Doğu Cape eyaletinde bir yolcu minibüsü ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın detayları yerel yetkililer tarafından açıklandı.
CAPE TOWN, 5 Mayıs (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Doğu Cape eyaletinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada hasar gören yolcu minibüsü, 4 Mayıs 2025.
Yerel yetkililerin pazar günü yaptıkları açıklamaya göre Güney Afrika'nın Doğu Cape eyaletinde cumartesi gecesi bir yolcu minibüsüyle bir kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 15 kişinin hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Güney Afrika Doğu Cape Eyaleti Ulaştırma Bakanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua / Güncel