Dünyanın önde gelen altın, elmas ve platin üreticilerinden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, yasa dışı madencilikle mücadele için 3 bin 300 asker görevlendirildi.

Güney Afrika'da kaçak madencilikle mücadele için 3 bin 300 asker görevlendirildi

Dünyanın önde gelen altın, elmas ve platin üreticilerinden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, yasa dışı madencilikle mücadele için 3 bin 300 asker görevlendirildi.

Times Live'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın 6 ay süreyle görevlendirdiği Güney Afrika Ulusal Savunma Gücü (SANDF) personeli, ülke çapında yasa dışı madencilikle mücadelede polise yardımcı olacak.

Yasa dışı madencilikle mücadele için yürütülen "Prosper Operasyonu" kapsamında gerçekleştirilen görevlendirmenin yaklaşık 492 milyon Güney Afrika randına (758 milyon Türk lirası) mal olması bekleniyor.