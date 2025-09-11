Güney Afrika'da İnsan Ticareti Davasında 7 Çinliye 20 Yıl Hapis

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 91 Malavili düzensiz göçmeni yasa dışı yollarla ülkeye getirerek, tekstil fabrikasında zorla çalıştıran 7 Çin vatandaşının 20'şer yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Güney Afrika hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gauteng Yüksek Mahkemesinde görülen davada, insan ticareti, çocuk işçiliği ve çeşitli iş kanunlarının ihlali de dahil olmak üzere 160 farklı suçtan yargılanan 7 Çinli, 20'şer yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Sanıkların Johannesburg'un Village Deep bölgesinde kurdukları yasa dışı fabrikada, aralarında 14 yaşında çocukların da bulunduğu 91 Malavili göçmeni haftada 7 gün, düşük ücretlerle ve insanlık dışı koşullarda kaçak çalıştırdıkları belirlendi.

Mahkeme Başkanı Yargıç David Mhango, kararında suçların ciddiyetini vurgulayarak, insan ticareti, adam kaçırma ve köleliğin bir mahkemenin ele alabileceği en ağır suçlar arasında olduğunu söyledi.

Çalışma ve İstihdam Bakanı Nomakhosazana Meth yaptığı açıklamada, hükümet kurumlarının işbirliğini övdü ve kararın iş kanunlarına uymayanlara güçlü bir mesaj verdiğini ifade etti.