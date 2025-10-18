Güney Afrika'da İki Hafif Uçak Düştü: 2 Pilot Hayatını Kaybetti
KwaZulu-Natal eyaletinde düşen iki hafif uçağın pilotları yaşamını yitirirken, kazaların olumsuz hava koşullarıyla bağlantılı olduğu ifade edildi. Soruşturma devam ediyor.
CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde iki hafif uçağın düşmesi sonucunda 2 pilot yaşamını yitirdi.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Mpumalanga eyaletindeki Secunda Havalimanı'ndan kalkan tek motorlu iki hafif uçak, KwaZulu Natal'ın Midland bölgesi yakınlarında düştü.
Kazaların ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda, her ikisi de tek kişilik olan uçaklarda bulunan pilotların hayatını kaybettiği belirlendi.
Havacılık Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden (ARCC) yapılan açıklamada, kazaların olumsuz hava koşullarıyla ilişkilendirildiği ancak kesin nedenin soruşturma sonucunda 30 gün içinde belirleneceği kaydedildi.
Güney Afrika Sivil Havacılık Otoritesi (SACAA) de olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.