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Güney Afrika'da iki genç, vaftiz töreninde boğuldu

AA - Murat Özgür Güvendik - Güncel
Güney Afrika'da iki genç, vaftiz töreninde boğuldu

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Limpopo eyaletinde iki genç, vaftiz töreni kapsamında girdikleri baraj gölünde boğuldu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Limpopo eyaletinde iki genç, vaftiz töreni kapsamında girdikleri baraj gölünde boğuldu.

Limpopo Eyaleti Polis Sözcüsü Tuğgeneral Motlafela Mojapelo, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 21 yaşındaki Elvis Ramakgaphola ve 29 yaşındaki Michael Rampa'nın, 19 Haziran'da gerçekleştirilen bir vaftiz töreni sırasında girdikleri Masetheko Barajı'nda boğulduğunu belirtti.

Mojapelo, vaftiz için suya giren ve boğulma tehlikesi geçiren diğer iki kişinin kurtarıldığı bilgisini paylaştı.

Aynı bölgede 12 Haziran'da düzenlenen bir başka vaftiz töreninde biri rahip iki kişi boğulmuştu.

Polisten yapılan açıklamada, vatandaşlar, barajları ve nehirleri dini faaliyetler de dahil olmak üzere herhangi bir amaçla kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel

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