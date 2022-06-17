Güney Afrika'da hükümet, işsizlikle mücadele için eylem planı hazırladı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde hükümetin, işsizlikle mücadele için eylem planı hazırladığı bildirildi. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde hükümetin, işsizlikle mücadele için eylem planı hazırladığı bildirildi. Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Gençlik Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, ekonomik sorunlar ve ülkedeki işsizlik oranlarına dikkati çekti. Ramaphosa, "Hükümet olarak işsizlikle mücadele ve halkı destek için istihdam teşviki başlattık." dedi. Kovid-19 salgınının ekonomiyi olumsuz etkilediğine dikkati çeken Ramaphosa, ülkenin karşı karşıya kaldığı en büyük sorunun işsizlik olduğunu kaydetti. Ramaphosa, yeni süreçte yeni iş imkanlarının oluşturulması ve ekonominin desteklenmesi için adımlar atacaklarını belirtti. Güney Afrika Üç Aylık İşgücü Anketi'ne göre, ülkedeki 15-24 yaş arası nüfusun yüzde 63,9'u, 25-34 yaş arası nüfusun ise yüzde 42,1'i işsiz. AA / Gökhan Kavak - Güncel Güney Afrika gençlik Hükümet Güncel Haberler

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