Güney Afrika'da Hırsızlar Güneş Panellerini Çalmaya Başladı

JOHANNESBURG, 15 Mart (Xinhua) -- Güney Afrika'daki güvenlik şirketleri, güneş panelleri hırsızlığında endişe verici düzeyde artış yaşandığını söyledi.

Güney Afrika Yayın Kurumu'nun Salı günü bildirildiğine göre ülkede derinleşen enerji krizi nedeniyle giderek daha fazla kişi evlerinde güneş enerjili sistemlere yatırım yapmaya başladı. Ancak özellikle Gauteng ve KwaZhulu-Natal bölgelerindeki şirketler, maddi sıkıntılar yüzünden faturaları ödeyememe vakaları artınca enerji tasarrufuna yönelik ürünlerin hırsızlar için cazip hale geldiğini söyledi.

Haberde Beagle Watch Güvenlik Şirketi Genel Müdürü Andre Aiton'ın, "Yakın zamanda Johannesburg'un Fairland bölgesindeki bir okulun tüm güneş panelleri montajdan sadece birkaç gün sonra çalındı" şeklindeki sözlerine yer verildi.

Aiton, "Hırsızlıkta belirgin bir artış yaşıyoruz. Monte edilir edilmez çalınan çok sayıda panelimiz var. Güneş enerjisi sektörü, suç örgütleri için büyük iş haline gelecek" ifadelerini kullandı.

Aiton, "Çok sayıda güneş paneli montajcısıyla çalışıyoruz. Bu kişilerin, evlere panel teslimatını gizli yapması, markasız araçları kullanması gerekiyor, çünkü piyasada çok kaçakçı var" diye konuştu.