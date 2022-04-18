Güney Afrika'da göçmen karşıtlarıyla göçmenlerin kavgasında 1 kişi öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, göçmen karşıtı Dudula Operasyonu üyeleriyle, düzensiz göçmenler arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını hayatını kaybetti.

Johannesburg'un Soweto ilçesinde meydana gelen olayda, Dudula Operasyonu üyeleri, kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla bir grup düzensiz göçmene saldırdı.

Polis Sözcüsü Tuğgeneral Brenda Muridili, yaşanan arbedede bir erkek ve bir kadının vurulduğunu söyledi. Muridili, erkek şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti.

Muridili, vurulan kişilerin hangi gruptan olduklarının henüz tespit edilemediğini ifade etti.

Johannesburg'da düzensiz göçmenlerin yoğunlukta yaşadığı Diepsloot bölgesinde 7 Nisan'da göçmen karşıtı bir grup saldırgan Zimbabveli bir göçmeni öldürmüştü.