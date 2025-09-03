Güney Afrika'da G20 Uzay Ekonomisi Liderleri Toplantısı Gerçekleştirildi

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Hermanus şehrinde, G20 Uzay Ekonomisi Liderleri Toplantısı (SELM) gerçekleştirildi.

Güney Afrika Ulusal Uzay Ajansının (SANSA) ev sahipliğinde, 1-3 Eylül tarihlerinde Hermanus şehrinde düzenlenen toplantıda, G20'ye üye ülkelerden uzay ajanslarının başkanları, uluslararası kuruluşlar ve uzay endüstrisinden üst düzey temsilciler bir araya geldi.

Bu yıl "Kapsayıcı Küresel Ekonomik Kalkınma İçin Uzay: Politika, Ortaklık ve Refah" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, uzay bilim ve teknolojilerinin iklim direnci, dijital dönüşüm, sosyo-ekonomik ilerleme ve çevresel korunma gibi küresel önceliklere katkısı ele alındı.

Toplantıya ilişkin raporun, kasım ayında Johannesburg şehrinde düzenlenecek G20 Zirvesi'nde liderlere sunulması planlanıyor.

SELM, G20 çerçevesinde 2020'den itibaren Suudi Arabistan, İtalya, Endonezya, Hindistan ve Brezilya'da düzenlenmişti.

Öte yandan, Güney Afrika'nın G20 dönem başkanlığı kapsamında Afrika kıtası ilk kez bu toplantıya ev sahipliği yaptı.