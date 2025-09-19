G20 Tarım Bakanları Toplantısı Cape Town'da

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde G20 Tarım Bakanları Toplantısı düzenlendi.

Cape Town'un Somerset West bölgesindeki bir otelde düzenlenen toplantıya, G20 üyesi ülkelerin bakanları ve delegasyonları katıldı.

Toplantıda, küresel ölçekte tarımın dayanıklılığının artırılması, gıda güvenliği, kapsayıcı pazar politikaları ve iklim değişikliğine uyum konuları ele alındı.

Katılımcılar toplantı kapsamında küçük çiftçilerin, kadınların ve gençlerin üretim ve pazara erişimde daha fazla desteklenmesi, inovasyon ve teknoloji transferinin yaygınlaştırılması, iklim dostu tarım uygulamaları ile gıda piyasalarında şeffaflığın güçlendirilmesi gibi başlıklarda görüş alışverişinde bulundu.

G20 dönem başkanlığını yürüten ev sahibi ülke Güney Afrika'nın Tarım Bakanı John Steenhuisen, açılış konuşmasında, pazarların daha kapsayıcı hale getirilmesi, gençler ve kadınların güçlendirilmesi, inovasyonun teşviki ve iklim direncinin artırılması konularının bu yılki toplantının 4 öncelikli gündem maddesi olduğunu belirtti.

Tarımın, refah, dayanıklılık ve sürdürülebilirliğin merkezinde yer aldığına dikkati çeken Steenhuisen, "Bakanlar olarak hiçbir toplumun, hiçbir çiftçinin ve hiçbir ulusun geride kalmamasını sağlamaya kararlı olduğumuzu belirtmeliyiz. Gelin, bu fırsatı değerlendirerek tarımın yalnızca gıda değil, aynı zamanda herkes için umut, onur ve fırsat kaynağı olabileceğini dünyaya gösterelim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin küresel gıda güvenliğinde artan rolü

Türkiye adına toplantıya katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, AA muhabirine, toplantıda katılımcılara Türkiye'nin G20'deki tahıl koridoru girişimiyle dünyadaki gıda krizinin önlenmesine sağladığı katkıyı aktardıklarını belirtti.

Bağcı, "Sudan, Gazze ve Suriye'nin gıdadaki temel ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda Türkiye'nin rolünden bahsettik." dedi.

Katılımcılara Türkiye'nin Dünya Gıda Programı ile yürüttüğü çalışmalar sonucunda bir "gıda stok merkezi" haline gelmesi gerektiğini ve hazırlıkların tamamlandığını aktardıklarını dile getiren Bağcı, bu çerçevede Türkiye'nin küresel gıda güvenliğinde artan rolünü vurguladıklarını söyledi.

Toplantı kapsamında ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla 28 Kasım'da İstanbul'da yapılacak "gıda ve su israfını önlemek, geleceğe sahiplenmek" konulu panele ilişkin katılımcıları bilgilendirdiklerini bildiren Bağcı, "Bu panelde çıkacak sonuçların uygulanmasıyla ilgili Türkiye'nin rolünün artacağından bahsettik." diye konuştu.

Bağcı, toplantının her aşamasında Gazze'ye temel gıda maddelerinin ulaştırılması konusunu gündeme taşıdıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çünkü gıda bir temel ihtiyaçtır. Bunun bir silah olarak kullanılmasına, Türkiye olarak biz karşıyız. Onun için de Gazze'de dünyanın tek ses olması gerekiyor. Bütün ülkeler ve uluslararası kuruluşlar, başta Gazze'de olmak üzere Suriye ve Sudan'da temel gıda ihtiyaçlarının verilmesi konusunda ortak bir görüş, ortak bir ses olmaları gerekir."