Güney Afrika'da Filistin ile Dayanışma Yürüyüşü Düzenlendi

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yüzlerce işçi, Cape Town şehrinde Filistin ile dayanışma yürüyüşü düzenledi.

Güney Afrika Sendikalar Kongresi (COSATU) tarafından Athole Stadyumu'ndaki işçi mitingi öncesi yüzlerce Güney Afrikalı, Filistin'le dayanışma için yürüdü.

Stadyum çevresinde düzenlenen yürüyüşte göstericiler, İsrail'in Gazze'de işlediği "soykırıma" son vermesi çağrısında bulundu.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yürüyüş sonrası gerçekleştirilen mitingde yaptığı konuşmada, Güney Afrikalı işçileri dünyanın dört bir yanında ezilenler adına mücadeleye davet etti.

Ramaphosa, "Güney Afrika olarak dünyanın her yerinde işkencelere, şiddete ve soykırıma karşı baskı altında olanların hakkını savunuyoruz." dedi.

Bu yüzden ülke olarak Filistin halkına destek için sağlam bir duruş sergilediklerini vurgulayan Ramaphosa, "Filistin'in özgür olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Ülkenin en büyük işçi sendikası COSATU'nun Başkanı Zingiswa Losi de Güney Afrika hükümetini, işçi hareketini ve Filistin davasını desteklemek için bir araya geldiklerini belirterek, "Yoldaşlar! Özgürlüğümüz, Filistin halkı özgürleşene kadar tamamlanmış sayılmaz." ifadelerini kullandı.