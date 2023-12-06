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Güney Afrika'da Filistin ile Dayanışma Mitingi Düzenlendi

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyahi Devlet Başkanı Nelson Mandela, vefatının 10. yıl dönümü vesilesiyle yürütme başkenti Pretorya'da düzenlenen Filistin ile dayanışma mitinginde anıldı. Mitinge, 40'tan fazla ülkeden siyasetçi, akademisyen, sivil toplum kuruluşu üyesi ve aktivistlerin yanı sıra Güney Afrikalı Filistin destekçileri katıldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyahi Devlet Başkanı Nelson Mandela, vefatının 10. yıl dönümü vesilesiyle yürütme başkenti Pretorya'da düzenlenen Filistin ile dayanışma mitinginde anıldı.

Güney Afrika'nın hükümet merkezi olan Birlik Binaları önünde gerçekleştirilen etkinliğe, "5. Filistin'le Küresel Dayanışma Konferansı"na katılmak üzere Güney Afrika'da bulunan 40'tan fazla ülkeden çok sayıda siyasetçi, akademisyen, sivil toplum kuruluşu üyesi ve aktivistlerin yanı sıra Güney Afrikalı Filistin destekçileri katıldı.

Konferansın katılımcılarından TBMM İdare Amiri ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da mitingde hazır bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi önünde bir araya gelen göstericiler, "Filistin'e özgürlük" ve "Gazze'ye özgürlük"ün yanı sıra İsrail, ABD ve AB yönetimlerine tepki gösteren slogan attı.

Eylemciler, ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadelenin sembol ismi Mandela'yı anarak Filistin davasına katkılarını da dile getirdi.

Her renkten insan Filistin için bir araya geldi

Milletvekili Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sayıda ülkeden 300 civarında siyasetçi, akademisyen, gazeteci, sivil toplum kuruluşu üyesi ve aktivitelerin de katılımıyla Güney Afrika'da gerçekleştirilen "5. Filistin'le Küresel Dayanışma Konferansı"nda Filistin'e yönelik küresel dayanışma mesajı verildiğini söyledi.

Turan, İsrail'e karşı her alanda uluslararası ambargo uygulanması ve yaşanan katliamların sorumlularının cezalandırması için küresel dayanışmanın önemine vurgu yaparak, " Güney Afrika'da çok güçlü bir dayanışmaya şahit olduk. Bugün burada böyle bir konferansa ev sahipliği yapmaları da bunun çok açık ve net bir göstergesidir. Güney Afrika halkı, Filistin halkının yaşamış olduğu zulmü en iyi anlayan halkların başında geliyor. Zira Güney Afrika'da yıllar boyunca ırkçı apartheid rejimi iş başındaydı." ifadelerini kullandı.

Filistin meselesinin, Güney Afrika halkı için özel anlam taşıdığını belirten Turan, "Adeta burada insanlık vicdanını temsil eden bir kolektif dayanışma ve ruhuyla karşı karşıyayız. Aralarında Hristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar, inançsız olduğunu ifade edenler var, farklı ırklardan renklerden insanlar var. Dünyanın adeta bir izdüşümü, bir prototipi burada ve hep birlikte 'Filistin'e özgürlük' diye haykırıyorlar." diye konuştu.

Güney Afrika'nın Filistin meselesine yaklaşımı

Mandela'nın "Filistin özgürleşmedikçe, Güney Afrika tutsaktır" sözleri, yaklaşık 30 yıldır ülkenin Filistin politikasının temelini teşkil ediyor.

Ülkedeki ilk demokratik seçimlerin yapıldığı 1994'ten beri iktidarda olan Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC), özellikle Filistinli sol gruplarla, apartheid ile mücadele yıllarına dayanan köklü bağları bulunuyor.

Tel Aviv'deki Büyükelçisini 2018'de çeken Güney Afrika hükümeti, 7 Ekim'den itibaren gelinen süreçte İsrail ile diplomatik ilişkileri koparmış bulunuyor.

Güney Afrika, İsrail'i savaş suçlarına yönelik Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıyan ülkeler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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