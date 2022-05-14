Güney Afrika'da Filistin'e destek gösterisi - Haberler

İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu gün olarak bilinen Nekbe'nin (Büyük Felaket) 74. yıl dönümünü nedeniyle, Güney Afrika'nın başkenti Pretorya'da İsrail Büyükelçiliği binası önünde gösteri düzenlendi. Gösteriye katılanlar, Filistin bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine slogan attı.