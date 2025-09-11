Haberler

Güney Afrika'da Erkekler Eşlerinin Soyadını Alabilecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Afrika Anayasa Mahkemesi, erkeklerin evlilikte eşlerinin soyadını doğrudan alabilmesine izin veren bir karar verdi. Mahkeme, bu uygulamanın cinsiyet eşitliği ilkesine uygun olmadığına vurgu yaptı.

CAPE Güney Afrika Anayasa Mahkemesi, evlenen erkeklerin eşlerinin soyadını doğrudan alabilmesinin önünü açtı.

Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, yasaların yalnızca kadınlara tanıdığı eşinin soyadını doğrudan alma hakkının erkekler için yasak olmasının cinsiyet eşitliği ilkesine aykırı olduğuna hükmedildi.

Mahkeme "1992 tarihli Doğum ve Ölüm Kayıt Yasası"nın erkeklerin soyadı tercihini kısıtlayan bölümlerinin Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verdi.

Bu kararla birlikte Güney Afrika'da erkekler de kadınlar gibi evlilik işlemleri sırasında eşlerinin soyadını doğrudan alabilecek veya çift soyadı kullanabilecek.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
İsrail, Suriye'de Türk askerini mi vurdu? Olay yaratan iddiaya MSB'den yanıt

İsrail, Türk askerini mi vurdu? Bomba iddiaya MSB'den yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Can Holding'e operasyon! Habertürk ve Show TV'ye el konuldu

Can Holding'e operasyon! Habertürk ve Show TV'ye el konuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.