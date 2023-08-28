Güney Afrika'da Düzenlenen Otomobil Festivali'nde Çin Yapımı Araçlar Yoğun İlgi Topladı
JOHANNESBURG, 28 Ağustos (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki Kyalami'de düzenlenen Otomobil Festivali sırasında Çinli otomobil üreticisi Great Wall Motor'un (GWM) standını ziyaret eden insanlar, 27 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Zhang Yudong/Xinhua)
JOHANNESBURG, 28 Ağustos (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki Kyalami'de düzenlenen Otomobil Festivali sırasında Çinli otomobil üreticisi Great Wall Motor'un (GWM) standını ziyaret eden insanlar, 27 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Zhang Yudong/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel