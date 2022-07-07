Güney Afrika'da dolmuşçuların akaryakıt zammı protestosunda 1 kişi öldü - Haberler

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Güney Afrika'da dolmuşçuların akaryakıt zammı protestosunda 1 kişi öldü

AA - Murat Özgür Güvendik - Güncel
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Güney Afrika'da dolmuşçuların akaryakıt zammı protestosunda 1 kişi öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Mpumalanga eyaletinde dolmuş şoförlerinin akaryakıt zammı protestosunda açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Mpumalanga eyaletinde dolmuş şoförlerinin akaryakıt zammı protestosunda açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Ülkede son dönemde ardı ardına yapılan akaryakıt zamlarını protesto eden dolmuş şoförleri, dünden beri bölgedeki çok sayıda otoyolu trafiğe kapattı.

Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, gösteriler nedeniyle trafikte mahsur kalan bir sürücünün protestoculara ateş açması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Polisin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.

AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel

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