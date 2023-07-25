Güney Afrika'da Dolmuş Durağına Silahlı Saldırı: 4 Ölü
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Port Shepstone şehrinde bir dolmuş durağına düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonucu 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Port Shepstone şehrinde bir dolmuş durağına düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
Polisten yapılan açıklamada, Port Shepstone şehrinde kimliği belirlenemeyen kişilerin durakta bekleyen bir dolmuşa düzenlediği silahlı saldırı sonucu 4 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, yaralıların hastanede tedavi altına alındıkları ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel