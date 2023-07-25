Güney Afrika'da Dolmuş Durağına Silahlı Saldırı: 4 Ölü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Port Shepstone şehrinde bir dolmuş durağına düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonucu 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.