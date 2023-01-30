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Güney Afrika'da doğum günü kutlayanlara düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü

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Güney Afrika'da doğum günü kutlayanlara düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Port Elizabeth kentinde doğum günü partisi düzenleyenlere yönelik silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Port Elizabeth kentinde doğum günü partisi düzenleyenlere yönelik silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.

Doğu Cape Pollis Departmanından yapılan açıklamada, kimliği belirsiz iki silahlı saldırganın, pazar günü saat 17.00 sularında Port Elizabeth şehrinin KwaZakhele bölgesinde doğum günü kutlaması gerçekleştirilen bir eve silahlı saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 8 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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