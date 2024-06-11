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Güney Afrika'da cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi

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Güney Afrika Parlamentosu'ndaki 3'üncü büyük parti Ulusun Mızrağı (MK), cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Parti, seçim sonuçlarına itiraz ederek hile iddiasında bulundu.

CAPE Güney Afrika Parlamentosu'ndaki 3'üncü büyük parti Ulusun Mızrağı (MK), 14 Haziran'da Ulusal Meclis'te gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre, muhalefetteki Ulusun Mızrağı (MK) partisi, 29 Mayıs'daki genel seçim sonuçlarına itiraz etti.

Anayasa Mahkemesi'ne başvuran parti yetkilileri, seçim sonuçlarına hile karıştığını ileri sürdü.

Parti yetkilileri, milletvekillerinin yemin edip, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı ve meclis başkanının seçileceği 14 Haziran'daki meclis oturumunun ertelenmesini talep etti.

Başvuruda ayrıca, Güney Afrika Seçim Komisyonu'nun (IEC), genel seçimin özgür ve adil olduğuna ilişkin beyanının iptal edilmesi ve seçimin tekrarlanması için 3 ay içerisinde yeni bir seçim tarihi belirlenmesi talebinde bulunuldu.

MK'den daha önce yapılan açıklamada, partinin meclisin açılış oturumunu boykot edeceği duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimi

Güney Afrika'da cumhurbaşkanı seçimi 400 sandalyeli Ulusal Meclis tarafından, salt çoğunluk esasına göre seçiliyor.

Ülkede 30 yıldır iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC), 29 Mayıs seçimlerinde ilk kez meclis çoğunluğunu kaybetmesinin ardından, Güney Afrika'da koalisyon hükümeti dönemi başlıyor.

Ulusal Mecliste 159 sandalyeyle hala birinci parti konumundaki ANC, cuma günü gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimi ve hükümet kurulması için meclise giren diğer 17 partiden en az 42 milletvekilin desteğine ihtiyaç duyuyor.

ANC'nin en muhtemel koalisyon ortakları arasında, 87 sandalyeli ana muhalefet partisi Demokratik İttifak ve 39 sandalyeli Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) ve 17 sandalyeli Inkatha Özgürlük Partisi öne çıkıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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