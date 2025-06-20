Güney Afrika'da Cradock Dörtlüsü'nün Ölümü Yeniden Soruşturuluyor

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1985 yılında dönemin ırkçı aparteid rejimi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 4 siyahi aktivistin ölümü yeniden soruşturuluyor.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, "Cradock Dörtlüsü" olarak bilinen apartheid karşıtı aktivistler Matthew Goniwe, Sicelo Mhlauli, Fort Calata ve Sparrow Mkonto'nun ölümlerine ilişkin yeniden soruşturma başlatıldı.

Gqeberha'daki Yüksek Mahkemede görülen ilk duruşmada, olaya ilişkin 3 eski apartheid polisinin ifadelerine başvuruldu.

Yargıç Thami Beshe, tanıkların şimdilik yalnızca kamuya açık belgelerde bulunan suçlayıcı deliller hakkında ifade verebileceklerine hükmetti.

Cradock Dörtlüsü

Goniwe, Mhlauli, Calata ve Mkonto, 27 Haziran 1985'te Port Elizabeth şehrinde katıldıkları bir siyasi toplantının ardından, Cradock kasabasındaki evlerine dönerken apartheid polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra öldürülmüş ve cesetleri yakılmıştı.

Cradock Dörtlüsü'nün öldürülmesine ilişkin 1987'de açılan ilk soruşturmada cinayetler faili meçhul olarak nitelendirilmiş, 1993'te açılan ikinci soruşturmada ise polisin sorumluluğu kabul edilmekle birlikte olaya karışan polislerin isimleri dahi paylaşılmamıştı.

Apartheid rejiminin yıkılmasının ardından, cinayete karışan 6 polisin isimleri açıklansa da hiçbiri yargılanmamıştı.

Olaya karışan polislerden sonuncusunun 2023'te yaşamını yitirmesinin ardından, bu yılın ocak ayında Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın talimatıyla cinayetlerin yeniden soruşturulmasına karar verilmişti.