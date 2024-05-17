Güney Afrika'da Çöken Bina Faciasında Ölü Sayısı 33'e Yükseldi
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin George şehrinde çöken inşaat halindeki çok katlı binada ölenlerin sayısı 33 olarak açıklandı. Arama kurtarma çalışmaları sona ererken, yaralıların tedavisi devam ediyor.
CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin George şehrinde, 6 Mayıs'ta çöken inşaat halindeki çok katlı binada ölenlerin sayısının 33 olduğu bildirildi.
George Belediyesinden yapılan açıklamada, bugün itibarıyla göçük altında kalan 62 işçinin tamamının çıkartıldığı ve arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği belirtildi.
Açıklamada, olayda 33 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Yaralanan 29 işçiden 10'unun hastanede tedavisinin sürdüğü kaydedilen açıklamada, ölen 33 işçiden 2'sinin kimliğinin henüz tespit edilemediği ifade edildi.
Çöken inşaat halindeki çok katlı bina, şehir merkezindeki belediye binasının bitişiğinde yer alıyordu.