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Güney Afrika'da Çok Katlı Bina Çöktü: 5 İşçi Hayatını Kaybetti

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Güney Afrika'nın George şehrinde inşaat halindeki çok katlı bir binanın çökmesi sonucu 5 işçi hayatını kaybetti. Olayda 21 işçi yaralandı ve 49 işçi hala kayıp.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin George şehrinde, inşaat halindeki çok katlı binanın çökmesi sonucu 5 işçi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre George şehrinin Victoria ve York caddelerinin köşesindeki çok katlı binanın çökmesiyle 75 işçi göçük altında kaldı.

Yetkililer, enkaz altında kalan 5 işçinin öldüğünü, 21 işçinin kurtarılarak çeşitli hastanelere kaldırıldığını; 11'inin ağır yaralı olduğunu bildirdi.

49 işçiden haber alınamadığını ifade eden yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Western Cape Afet Yönetiminden yapılan açıklamada da 50 kişilik arama kurtarma ekibi ile çok sayıda iş makinasının bölgeye sevk edildiği bilgisi paylaşılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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