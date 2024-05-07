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Güney Afrika'da Çok Katlı Bina Çöktü, 2 İşçi Hayatını Kaybetti

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Güney Afrika'nın George şehrinde inşaat halindeki çok katlı bir binanın çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti, 75 işçi göçük altında kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin George şehrinde, inşaat halindeki çok katlı binanın çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, George şehrinin Victoria ve York caddelerinin köşesindeki çok katlı binanın çökmesiyle 75 işçi göçük altında kaldı.

George Belediyesi Sözcüsü Chantel Edwards-Klose, basına yaptığı açıklamada, enkazdan çıkarılan 22 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Klose, yaralı 20 işçinin hastaneye kaldırıldığını, hala enkaz altında bulunan 53 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Western Cape Afet Yönetiminden yapılan açıklamada da 50 kişilik arama kurtarma ekibi ile çok sayıda iş makinasının bölgeye sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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