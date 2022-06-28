Güney Afrika'da bitkisel gıdalara, hayvan bazlı gıda isimleri verilmesi yasaklandı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bitkisel bazlı gıdaların, hayvan bazlı gıda isimleriyle satışının yasaklandığı bildirildi. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bitkisel bazlı gıdaların, hayvan bazlı gıda isimleriyle satışının yasaklandığı bildirildi. Tarım, Toprak Reformu ve Kırsal Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugünden itibaren Güney Afrika'da bitkisel bazlı gıdalarda "vejetaryen köfte", "vejetaryen kurutulmuş et" gibi isimlerin kullanılmasının, ilgili yönetmelikteki "işlenmiş et" tanımına uymadığı için yasaklandığı belirtildi. Bu kararla birlikte, ülkede geleneksel olarak hayvan bazlı ürünlere atıfta bulunan bitki bazlı ürünler raftan kaldırılacak. Karar, Güney Afrikalı vejetaryenler tarafından "tüketici haklarına saygı duymadığı" gerekçesiyle eleştirildi. AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel Güney Afrika Güncel Haberler

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