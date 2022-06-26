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Güney Afrika'da bir gece kulübünde 22 kişi hayatını kaybetti

AA - Murat Özgür Güvendik - Güncel
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Güney Afrika'da bir gece kulübünde 22 kişi hayatını kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Doğu Cape eyaletinin Eastern London kentindeki bir gece kulübünde, henüz belirlenemeyen nedenle 22 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Doğu Cape eyaletinin Eastern London kentindeki bir gece kulübünde, henüz belirlenemeyen nedenle 22 kişi hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamada, bu sabah erken saatlerde Eastern London kentindeki Enyobeni isimli gece kulübünde 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, çok sayıda kişinin de hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, hastaneye kaldırılan kişilerden 5'inin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 22'ye çıktığı kaydedildi.

Polis Bakanı Bheki Cele, yaşları 13 ila 17 olan maktullerin ölüm nedeninin belirsizliğini koruduğunu, konuyu araştırmak için üst düzey bir adli tıp ekibi görevlendirdiklerini bildirdi.

Yetkililer, maktullerin gaz zehirlenmesi sonucu ölmüş olabileceğini tahmin ediyor.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu sabah erken saatlerde Eastern London'daki eğlence yerinde hayatını kaybeden 22 gencin ailelerine en derin taziyelerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel

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