Güney Afrika'da bayram namazı eda edildi

Güney Afrikalı Müslümanlar, ülke genelindeki cami ve mescitlerde Ramazan Bayramı namazını eda etti.

Güney Afrikalı Müslümanlar, ülke genelindeki cami ve mescitlerde Ramazan Bayramı namazını eda etti.

Ülke nüfusun yüzde 2'sinden azını oluşturan ve çoğunlukla Johannesburg, Cape Town ve Durban gibi büyük kentlerde yaşayan Güney Afrikalı Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nın ilk sabahında cami ve mescitleri doldurdu.

Güney Afrika'nın en büyük kenti Johannesburg'ta, sivil toplum kuruluşu (STK) Güney Afrika İslami Çevresi'nin (ICSA) mescidinde ise bayram namazını Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Yılmaz kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca görevlendirilen din görevlisi Mustafa Taş da Cape Town'da bayram namazı kıldırdı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güney Afrika'daki ve tüm dünyadaki Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlar, mutlu ve huzurlu geçirmelerini dileriz. Bayramınız mübarek olsun" ifadesini kullandı.

Güney Afrikalı Müslümanlar bu yıl Ramazan Bayramı'nın ilk gününü 22 Nisan'da kutladı.