Güney Afrika'da barda ölen 21 gencin kanında metil alkol tespit edildi - Haberler

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Güney Afrika'da barda ölen 21 gencin kanında metil alkol tespit edildi

AA - Murat Özgür Güvendik - Güncel
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Güney Afrika'da barda ölen 21 gencin kanında metil alkol tespit edildi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Doğu Cape eyaletinin East London kentindeki bir barda geçen ay henüz belirlenemeyen bir nedenle hayatını kaybeden 21 gencin kan örneklerinde metil alkol tespit edildiği bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Doğu Cape eyaletinin East London kentindeki bir barda geçen ay henüz belirlenemeyen bir nedenle hayatını kaybeden 21 gencin kan örneklerinde metil alkol tespit edildiği bildirildi.

Doğu Cape eyalet hükümetinden yapılan açıklamada, 26 Haziran'da East London'daki Enyobeni Tavernasında hayatını kaybeden gençlerden alınan kan örneklerinde metil alkol tespit edildiği ancak bunun ölümcül seviyelerde olup olmadığını öğrenmek için testlerin yapılmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, en genci 13 yaşında olan maktullerin kanlarındaki alkol ve karbonmonoksit seviyesinin ölümcül düzeyde olmadığının belirlendiği aktarıldı.

Olay

Enyobeni Tavernasında 26 Haziran'da meydana gelen olayda, okullarının tatile girmesini kutlamak üzere burada bulunan ve yaşları 13 ila 17 arasında değişen 21 genç hayatını kaybetmişti.

Mekanın sahibi ve 2 çalışanı, "alkol yasasını ihlal etme" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel

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