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Güney Afrika'da balıkçı teknesi battı, 9 kişi kurtarıldı

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehri açıklarında bir balıkçı teknesi battı. Filika ile kurtarılan 9 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 11 kişinin ise kayıp olduğu belirtiliyor.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehri açıklarında batan balıkçı teknesinde 9 kişi kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendirilen 11 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Ulusal Deniz Kurtarma Enstitüsünden (NSRI) yapılan açıklamada, Hout Körfezi'nden 30 deniz mili açıkta, içinde 20 mürettebat bulunan bir balıkçı teknesinin battığı bildirildi.

Filika salıyla tekneyi terk eden 9 kişinin kurtarıldığı belirtilen açıklamada, kayboldukları saptanan 11 kişi için havadan ve denizde geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldığı duyuruldu.

Kazanın hemen ardından yakınlardaki 5 balıkçı teknesinin yardıma geldiği kaydedilen açıklamada, teknenin batma nedeninin henüz belirlenemediği ifade edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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