Güney Afrika'da ana muhalefet partisi DA'nın liderliğine tekrar Steenhuisen seçildi

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ana muhalefet partisi Demokratik İttifak'ın (DA) liderliğine John Steenhuisen yeniden seçildi.

Johannesburg kentinde düzenlenen 2023 DA Ulusal Kongresinde, rakibi Mpho Phalatse'ye karşısında girdiği yarışı kazanan Steenhuisen, gelecek 3 yıllığına koltuğunu korumayı başardı.

Steenhuisen, burada yaptığı konuşmada, gelecek yıl gerçekleştirilecek genel seçimlerde iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC) ile üçüncü parti Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) arasında siyasi ittifak kurulması ihtimaline dikkati çekti.

Bu olası ittifakı Güney Afrika'yı felakete sürükleyecek "kıyamet ittifakı" olarak adlandıran Steenhuisen, EFF'nin DA'nın bir numaralı "siyasi düşmanı" olduğunu ifade etti.

-DA ve Steenhuisen

Güney Afrika'nın ana muhalefet partisi DA, Ulusal Meclisteki 400 koltuktan 84'ünü elinde bulunduruyor. Yüzde 20'nin üzerinde oy potansiyeline sahip parti genellikle beyazların partisi olarak görülüyor.

Cape Town kenti başta olmak üzere Batı Cape eyaleti DA'nın kalesi olarak görülüyor. DA, 2021'deki yerel seçimlerin ardından ülkenin en büyük kenti Johannesburg dahil bazı büyük metropollerin belediye başkanlığı koltuğunu kazanmıştı.

Steenhuisen ise nüfusunun 80'inden fazlası siyahilerden oluşan ülkede beyaz azınlığa mensup bir siyasetçi olarak öne çıkıyor.