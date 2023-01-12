Güney Afrika'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu ölenlerin sayısı 40'a yükseldi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde 24 Aralık 2022'de meydana gelen akaryakıt tankeri patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısının 40'a yükseldiği bildirildi.

Gauteng Eyalet Başbakanı Panyaza Lesufi, yaptığı açıklamada, 24 Aralık 2022'de Johannesburg'un Boksburg bölgesinde bir demir yolu köprüsünün altında sıkışan tankerin infilak etmesi sonucu ölenlerin sayısının 40'a çıktığını belirtti.

Olayda hayatını kaybedenlerden 12'sinin sağlık çalışanı olduğunu ifade eden Lesufi, yaralanan kişilerden 5'inin tedavilerinin çeşitli hastanelerde sürdüğünü, 23 kişinin de taburcu olduğunu kaydetti.

Olay

Noel günü meydana gelen patlamada 35'i sağlık görevlisi olmak üzere yaklaşık 50 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan tanker şoförü "delil yetersizliğinden" serbest bırakılmıştı.

???????Boksburg bölgesinde köprü altında sıkışan akaryakıt tankerinin patlaması nedeniyle yakınlardaki bir hastanenin çatısı uçmuş, iki ev yıkılmış ve çok sayıda araç zarar görmüştü.