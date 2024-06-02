Üye Girişi
Haberler

Güney Afrika'da Afrika Ulusal Kongresi (ANC) Meclisteki Çoğunluğu Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde düzenlenen genel seçimlerde, 30 yıldır iktidarda olan Afrika Ulusal Kongresi (ANC) meclisteki çoğunluğu kaybetti. ANC'nin oy oranı yüzde 40'a düştü.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 29 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimin nihai sonuçlarına göre, oy oranı yüzde 40'a düşen 30 yıldır iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi (ANC), ilk kez meclisteki çoğunluğu kaybetti.

Güney Afrika Seçim Komisyonunun (IEC) açıkladığı nihai sonuçlara göre, 2019 genel seçiminde yüzde 57 oy oranına sahip ANC'nin oyları bu seçimde yüzde 40'a geriledi.

Bu sonuçlara göre, ANC Ulusal Meclisteki 400 sandalyeden 159'unu alırken, 1994'ten beri ilk kez meclis çoğunluğunu kaybetti.

Ana muhalefet partisi Demokratik İttifak (DA) ise yüzde 22'ye yakın oy oranıyla parlamentoda 87 sandalye elde etti.

Zuma'nın MK'si seçimin öne çıkan partisi

Eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma tarafından geçen yıl kurulan Ulusun Mızrağı (MK) ise ilk kez girdiği seçimlerde oyların yüzde 14,6'sını toplamayı başardı.

İsmini, ırkçı apartheid rejimine karşı mücadelede ANC'nin silahlı kanadı Ulusun Mızrağı örgütünden alan MK, parlamentoda 58 sandalye kazanarak, üçüncü büyük parti konumuna geldi.

Ülkeyi 2009-2018 yıllarında yöneten Zuma, yolsuzluk iddiaları nedeniyle ANC tarafından görevden el çektirildikten sonra mahkemeye itaatsizlik suçundan 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bu suçtan sabıkası nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından genel seçimlere girmesi yasaklanan Zuma'nın partisinin seçim başarısı, ANC'nin çoğunluğu kaybetmesindeki en büyük faktör olarak değerlendiriliyor.

EFF düşüşte

Bir önceki seçimde yüzde 11'e yakın oy oranıyla üçüncü parti konumunda olan EFF'in oyları ise bu seçimde yüzde 9,5'e geriledi.

2008-2012 yıllarında ANC'nin gençlik kolları başkanı iken, aşırı davranışları nedeniyle görevden alınan Julius Malema'nın 2013'te kurduğu EFF, parlamentoda 39 sandalye elde etti.

Ülkenin en büyük etnik grubu Zuluların yoğunlukta yaşadığı doğu eyaleti KwaZulu Natal'da öne çıkan Inkatha Özgürlük Partisi (IFP), yüzde 4 oy oranıyla 17 milletvekili kazandı.

Seçimin öne çıkan partilerinden Yurtsever İttifak (PA), bir önceki seçimde yüzde 0,04 olan oy oranını bu seçimde yüzde 2'ye yükselterek parlamentoda 9 sandalyenin sahibi oldu.

Ülkede beyaz azınlık Boerler tarafından desteklenen Özgürlük Cephesi Artı (VF) yüzde 1,3'lük oy oranıyla parlamentoda 6 sandalye kazandı.

Eski Johannesburg Belediye Başkanı Herman Mashaba tarafından 2020'de kurulan ActionSA, ilk kez girdiği seçimlerde yüzde 1'in üzerinde oy toplayarak 6 sandalye elde etti.

Afrika Hristiyan Demokrat Parti (ACDP) yüzde 0,6 oyla 3 sandalye kazanırken, Birleşik Demokratik Hareket (UDM) yüzde 0,5'e yakın oyla 3 sandalye sahibi oldu.

Al Jamaah sandalye sayısını 2'ye yükseltti

Ülke nüfusunun yüzde 3'ünden azını oluşturan Müslüman azınlığın içinden çıkan Al Jamaah partisi seçimin çıkış yakalayan partilerinden oldu.

Bir önceki seçimde yüzde 0,18 oy oranıyla 1 milletvekili çıkaran parti, bu seçimde oylarını yüzde 0,24'e çıkararak meclisteki sandalye sayısını 2'ye yükseltti.

Eski DA lideri Mmusi Maimane'nin 2022'de kurduğu parti Bir Güney Afrika İnşasının (BOSA) yanı sıra Afrika Dönüşüm Hareketi (ATM), Ulusal Renkli Kongresi (NCC) ve Mzansi Yükseliş Partisi de mecliste ikişer milletvekiliyle temsil edildi.

Azanya Pan Afrikalı Kongresi (PAC), Birleşik Afrikalı Dönüşümü (UAT) ve GOOD partisi ise mecliste birer sandalye kazandı.

Koalisyon hükümeti dönemi başlıyor

Güney Afrika'da cumhurbaşkanı Ulusal Meclis tarafından salt oy çoğunluğu esasına göre seçiliyor.

1994'ten beri elinde bulundurduğu meclis çoğunluğunu kaybeden ANC, cumhurbaşkanı seçimi için en az 42 sandalyeye sahip bir ittifak desteğine ihtiyaç duyuyor.

Ana muhalefet DA liderliğinde 7 partiden meydana gelen Çok Partili Sözleşme (MPC) ittifakının halihazırda 116 milletvekili bulunuyor.

DA'in beyaz lideri John Steenhuisen daha önce yaptığı açıklamalarda, ANC ile koalisyon görüşmelerine açık olduklarını, EFF gibi radikal sol partilerle ise bir araya gelmeyeceklerini ifade etmişti.

Güney Afrika ilerleyen günlerde koalisyon görüşmelerine sahne olacak.

2024 genel seçimi

Güney Afrika'da kayıtlı 28 milyon seçmen, Ulusal Meclisteki 400 milletvekili, ülkenin 9 eyaletindeki 430 yasama meclisi üyesini seçmek üzere, 29 Mayıs'ta sandık başına gitmişti.

Bu seçimde sandık katılım oranı yüzde 58,6 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Güncel

Güney Afrika Afrika Politika Güncel Haberler

Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor

Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu'yu da savunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu'yu da savunuyor

 3 ilçe ve 4 belde yeniden sandığa gitti! İşte çıkan sonuçlar

3 ilçe ve 4 belde yeniden sandığa gitti! İşte çıkan sonuçlar

Bakmadan Geçme

LGS sınav gözetmen ücreti ne zaman yatacak 2024? LGS sınav görevi ücreti ne kadar? MAYIS AYI ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024? TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı artacak mı, beklentiler neler? Resmi Gazete bugün (2 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞI NE KADAR OLACAK? Yüzde 25 kira zam sınırı devam ediyor mu? Kira artış oranı ne kadar oldu? Survivor Atakan kimdir, kaç yaşında? Avatar Atakan Survivor'da hangi yıllar yarıştı? LGS taban puanları ve yüzdelik dilim hesaplama! 2024 LGS puanları ve yüzdelik dilimler ne zaman belli olacak? Survivor'da kim elendi, kim veda etti? 2 Haziran Survivor elenen isim! Survivor'da bu hafta kim gitti? Survivor Ogeday kimdir, kaç yaşında? Ogeday Girişken Survivor'da hangi yıllar yarıştı? Survivor eleme adayları kimler? 2 Haziran Survivor düelloyu kim kazandı? Survivor bu akşam kim elenecek? Jose Mourinho futbol kariyeri! Jose Mourinho kaç kupa kazandı, hangi takımları çalıştırdı? Türkiye-ABD Voleybol Maçı Canlı İzle! Türkiye-ABD voleybol maçı saat kaçta? #127952 Türkiye-ABD voleybol maçı şifresiz kanalda canlı yayın bilgileri! JOSE MOURİNHO KİMDİR, KAÇ KUPASI VAR? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho hiç futbol oynadı mı? HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ 2 HAZİRAN Bugün hava durumu nasıl? Adana'da hava sıcaklığı kaç derece? İl il hava durumu tahminleri! Teşkilat full HD bölüm izle! Teşkilat 110. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu? LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024? #128204 LGS yerleştirme tarihi ne zaman açıklanacak? MEB LGS sınavı cevap anahtarı!
Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu

Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title