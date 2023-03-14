Güney Afrika'da 6 Zimbabveli tutuklu, nakil sırasında firar etti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Limpopo eyaletinde, 6 Zimbabveli tutuklu, duruşma için mahkemeye sevk sırasında firar etti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Limpopo eyaletinde, 6 Zimbabveli tutuklu, duruşma için mahkemeye sevk sırasında firar etti.

Güney Afrika Polis Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, bir grup silahlı saldırganın, Zimbabve uyruklu 6 tutukluyu mahkemeye sevk eden polislere saldırdıktan sonra tutukluları da alarak kayıplara karıştığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yaşları 26 ila 35 olan firarilerden 5'inin silahlı soygun, cinayet ve yasa dışı silah bulundurmaktan, 1'inin ise kablo hırsızlığı suçundan tutuklu olduğu belirtildi.

Polis, firarileri ve silahlı saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Güney Afrika'da çoğunluğu kayıt dışı olmak üzere milyonlarca Zimbabveli göçmen yaşıyor. Zimbabveli göçmenler, ülkedeki yüksek suç ve işsizlik oranlarından sorumlu tutularak, sıklıkla yabancı düşmanı saldırıların hedefi oluyor.