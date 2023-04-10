Güney Afrika'da 400'den fazla çift Paskalya bayramında toplu nikah töreniyle evlendi

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 400'den fazla çift, Paskalya bayramında düzenlenen toplu nikah töreniyle dünya evine girdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Uluslararası Mukaddes Hamsin Yortusu Kilisesi (IPHC) tarafından düzenlenen toplu nikah töreninde 400'ün üzerinde Güney Afrikalı çift evlendi.

Hristiyanların dini bayramlarından Paskalya bayramında gerçekleştirilen törene, gelin ve damatlar rengarenk geleneksel düğün kıyafetleriyle katıldı.

Yaklaşık 3 milyon üyeye sahip IPHC, ülkenin en büyük kilise cemaatlerinden biri olma özelliğini taşıyor.