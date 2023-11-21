Güney Afrika'da 3 ayda günde ortalama 75 cinayet işlendi

Dünyada suç oranlarının en fazla görüldüğü ülkelerden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, bu yılın temmuz-eylül aylarında, günde ortalama 75 kişi cinayet sonucu yaşamını yitirdi.

Dünyada suç oranlarının en fazla görüldüğü ülkelerden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, bu yılın temmuz-eylül aylarında, günde ortalama 75 kişi cinayet sonucu yaşamını yitirdi.

Güney Afrika Polis Bakanlığı tarafından yayımlanan suç istatistiklerine göre, 2023 Temmuz ila Eylül aylarında, 881'i kadın, 293'ü çocuk toplam 6 bin 945 kişi cinayete kurban gitti.

Suçlularla çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden 35 polis memuru da bu kişiler arasında yer aldı.

Güney Afrika'da bu dönemde 50 binden fazla soygun, 70 bine yakın hırsızlık vakası yaşanırken 13 binden fazla tecavüz ve cinsel saldırı vakası da kayıtlara geçti.

Cape Town, Johannesburg ve Durban şehir merkezleri ile çevresindeki yoksul mahalleleri, ülkede suç olaylarının en yoğun yaşandığı yerler olarak öne çıkıyor.

Resmi verilere göre 2022'de ülkede yaklaşık 27 bin kişi cinayet sonucu ölmüştü.